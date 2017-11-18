وكالات

أعلن مطعم للوجبات السريعة في ولاية جورجيا الأمريكية عن عرض سخي بتقديم وجبات مجانية لعام كامل لمن يدلي بأي معلومات عن اللص الذي قام بسرقة إحدى شاحناته الأسبوع الماضي.

قالت إدارة مطعم “تشيك فيلا” في منشور لها على صفحة المطعم على الفيسبوك، بأن إحدى الشاحنات التابعة للمطعم سُرقت من مرآب سيارت فرعها في كارتسيرسفيل في حوالي الساعة العاشرة من صباح يوم الأحد الماضي.

ونشرت إدارة المطعم في منشورها على الفيسبوك صورًا للمشتبه به ألتقطتها كاميرات المراقبة، وذكرت بأنها ستقدم وجبات مجانية لمدة عام كامل لمن يدلي بأي معلومات عن اللص.

ويذكر بأن الشرطة عثرت على الشاحنة المسروقة في منطقة أركورث، بعدما صدمها اللص بسيارة أخرى ولاذ بالفرار من المكان.