وكالات

قال رجل أمريكي من ولاية فيرجينيا بأنه فاز بمبلغ 100.000 دولار في سحب اليانصيب، بعد شرائه بطاقة تحمل أرقامًا رأتها زوجته في الحلم.

في صدفة تكاد تكون مستحيلة، حالف الحظ فريدريك نوكس بطريقة لم يتوقعها أبدًا، عندما ربح بطاقة يانصيب تحمل أرقامًا رأتها زوجته في المنام.

وذكر فريدريك بأن زوجته أصيبت بالصدمة الشديدة عندما اكتشفت بأن أرقام البطاقة التي اشتراها زوجها مطابقة تمامًا للأرقام التي حلمت بها.

وأضاف “استمرت في النظر إلى البطاقة من شدة دهشتها، لم تصدق بأن الأرقام التي حلمت بها فازت بالفعل”.

وبعد فوزهما بالجائزة، ينوي فريدريك وزوجته إستثمار المبلغ في دفع جميع الفواتير المتراكمة عليهما، والاحتفاظ بما تبقى كمدخرات.