الرياض - أ ش أ

قررت السعودية دعوة سفيرها في ألمانيا للتشاور، وتسليم سفير ألمانيا في الرياض مذكرة احتجاج على تصريحات لوزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل.

وصرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية تعليقًا على التصريحات غير الصحيحة التي أدلى بها وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل خلال لقائه بوزير الخارجية اللبناني بأن تلك التصريحات تثير استغراب واستهجان المملكة العربية السعودية حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأضاف المصدر أن المملكة تعتبر مثل هذه التصريحات العشوائية المبنية على معلومات مغلوطة لا تدعم الاستقرار في المنطقة وأنها لا تمثل موقف الحكومة الألمانية الصديقة التي تعدها حكومة المملكة شريكًا موثوقًا في الحرب على الإرهاب والتطرف وفي السعي لتأمين الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان وزير الخارجية الألماني، زيجمار جابرييل قد شن، يوم الخميس، هجومًا حادًا على السعودية واصفًا إجراءاتها بحق رئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، بـ”غير المعتادة”.