وكالات

رصد علماء إصطدام مجرتين كبيرتين في الفضاء البعيد، في حالة فريدة ونادرة الحدوث.

وحظي العلماء عبر استخدام مرصد “آلما” الموجود في تشيلي، بفرصة متابعة الظاهرة الكونية النادرة التي حدثت في الفضاء البعيد، وفقًا لما ذكرته وكالة “Eerek Alert”.

ويؤكد العلماء أن رصد مثل هذه الظاهرة يشكل نجاحًا، لأن عمليات تكون النجوم، خاصة بهذا النطاق الواسع، أمر لا يمكن مشاهدته دائمًا.

ويقول العلماء إن إندماج المجرتين (ADFS-27) في واحدة إهليليجية يمكن تقييمه كظاهرة فريدة من نوعها.

ولا تكمن أهمية الحدث في ضخامته فقط، بل كذلك في إندماج تركيزات الغاز والغبار الذي يحدث في مكان بعيد جدًا عن الأرض (على مسافة 12.7 مليار سنة ضوئية تقريبًا).