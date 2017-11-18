القاهرة - أخبار مصر

يحيي الموسيقار القدير عمر خيرت حفل الجمعية الخيرية لرعاية الطفل، أول الشهر المقبل بقاعة الحفلات الموسيقية الخلابة بساحة سانت جون سميث بالعاصمة البريطانية لندن، تحت رعاية السفارة المصرية في لندن، ويعد ذلك الحفل الأول لخيرت في لندن ـ حسب قوله.

وقالت نيفين قطري مدير الجمعية إن تنظيم هذا الحفل الضخم ـ والذي من المرتقب أن يجتذب ما يقرب من ألف مشاهد من عشاق الموسيقار عمر خيرت ـ يهدف إلى جمع التبرعات وزيادة الوعي بمشكلة أطفال الشوارع والأيتام في مصر، وسيتم تخصيص حصيلة بيع التذاكر إلى الجمعية.

وأضافت: “شرف عظيم أن يقدم الأسطورة عمر خيرت هذا الحفل لصالح هدفنا النبيل”، معربة عن امتنانها لخيرت ولفرقته الموسيقية لدعمهم الجمعية بقدومهم إلى لندن لتقديم هذا الحفل الساحر.