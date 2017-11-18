القاهرة - أخبار مصر

قام الكاتب محمد سلماوي بإهداء الجائزة الأفريقية الكبرى للحرية والسلام للتضامن الأفريقي.

ففي إحتفال كبير بالعاصمة السنغالية داكار تحت رعاية رئيس الجمهورية ماكي سال قام حميدو ضياء المستشار الخاص لرئيس الجمهورية بتسليم الكاتب محمد سلماوي الجائزة الأفريقية الكبرى للحرية والسلام والتي تحمل اسم الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وذلك في حضور وزير الثقافة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان ورئيس إتحاد كتاب السنغال والسفير المصري مصطفى القوني.

وأكد سلماوي قوة علاقات الأخوة والتضامن التي تربط بين شمال وجنوب أفريقيا منذ عهد الفراعنة وحتى الآن، وقال إن الاستعمار الأجنبي والتقلبات السياسية المعاصرة لم تنجح في الفصل بين شعوب القارة السوداء، وأن الدليل هو هذه الجائزة التي اختارت لها السنغال أن تحمل اسم مناضل عربي هو ياسر عرفات الذي يأتي بعد جمال عبدالناصر مباشرة في تقدير السنغاليين لتاريخه النضالي.