القاهرة - أخبار مصر

قام الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة بتقديم درع الجامعة للكاتب الصحفي صلاح منتصر تكريمًا له.

جاء ذلك في نهاية ندوة “تجربتي مع 65 سنة صحافة” التي أقامتها جامعة القاهرة برئاسة د. محمد عثمان الخشت للكاتب الصحفي صلاح منتصر بحضور لفيف من أساتذة الجامعة وعمداء الكليات. وتحدث منتصر خلالها عن مشواره مع الصحافة منذ شبابه وحتى اليوم.

وأجاب منتصر على أسئلة طلاب الجامعة من مختلف الكليات حيث نصحهم بضرورة القراءة والتعلم والبحث والمعرفة والاستفادة من التقدم التكنولوجي الهائل الذي سهل التوصل إلى المعلومة الصحيحة.