الرباط - أ ش أ

أجريت في العاصمة المغربية الرباط مساء يوم الجمعة قرعة بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم للمحليين.

وذكر موقع الإتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أن قرعة البطولة المقرر إجرائها خلال شهر يناير القادم أسفرت عن تقسيم الدول الستة عشر إلى أربع مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى: المغرب والسودان وغينيا وموريتانيا.

المجموعة الثانية: كوت ديفوار وزامبيا وأوغندا ونامبيا.

المجموعة الثالثة: ليبيا ونيجيريا ورواندا والكونغو الديمقراطية.

المجموعة الرابعة: أنجولا والكاميرون والكونغو وبوركينافاسو.