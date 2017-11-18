نيويورك - رويترز

اختتم المؤشر داو جونز الأمريكي آخر أيام التداول هذا الأسبوع على إنخفاض يوم الجمعة مع تراجع طفيف لجميع المؤشرات الرئيسية في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون مصير خطة الجمهوريين للإصلاح الضريبي.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 100.15 نقطة، أو ما يعادل 0.43 بالمئة، إلى 23358.21 نقطة بينما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 6.84 نقطة، أو 0.26 بالمئة، إلى 2578.8 نقطة ونزل المؤشر ناسداك المجمع 10.50 نقطة تعادل 0.15 بالمئة إلى 6782.79 نقطة.