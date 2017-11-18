صحافة عربية: مجلس الأمن يفشل في تمديد مهمة تحقيق “الكيماوي” في سوريا
أخبار مصر - السبت 18 نوفمبر
* مجلس الأمن يفشل في تمديد مهمة تحقيق “الكيماوي” في سوريا.
* سلطان بن سحيم يهدد “نظام الحمَدين”: “سنطهر قطر”.
* الجبير: “حزب الله” اختطف لبنان وارتهن نظامه المصرفي.
* السودان يتعهد لأمريكا بقطع علاقته مع كوريا الشمالية.
* تحرير قضاء راوة آخر معاقل لـ”داعش” بالعراق.
* 700 مليار دولار الإنفاق العسكري الأمريكي في 2018.
الخليج الإماراتية
* مجلس الأمن يفشل في تمديد مهمة تحقيق “الكيماوي” في سوريا.
* ألمانيا تخصص 10 ملايين يورو للمساعدة في إزالة ألغام بالرقة.
* الفصائل الفلسطينية تجتمع في القاهرة الثلاثاء لبحث المصالحة.
* “إسرائيل” تنفذ مخططًا استيطانيًا يفصل القدس عن الضفة.
* الإحتلال يصيب فلسطينيًا بالرصاص بزعم “الدهس”.
* أسرى سجن “عوفر” يتعرضون للقمع منذ أسبوع.
* سلطان بن سحيم يهدد “نظام الحمَدين”: “سنطهر قطر”.
* السفير اليمني بالقاهرة: قطر لا وزن لها بدون دول الخليج.
* منظمات تنتقد خدعة قطر بتعديل “الحد الأدنى لأجور العمال”.
* نواب في الكونجرس يبحثون فرض عقوبات إضافية على “حزب الله”.
* القصف الحوثي يخلف 12 قتيلًا بتعز في أكتوبر الماضي.
* “الهلال الإماراتي” يواصل مبادراته لدعم قطاع المياه في اليمن.
* موقوفون في حملة الفساد بالسعودية يوافقون على إرجاع الأموال المنهوبة.
* فريق دولي في دارفور تمهيدًا للمرحلة الثانية من تقليص “يوناميد”.
* سياج حدودي روسي بين أوكرانيا والقرم.
* ماكرون يؤكد “الرغبة في الحوار” مع إيران.
الشرق الأوسط
* لافروف: القمة الثلاثية تطلق مفاوضات سورية حول الدستور والإنتخابات.
* قوات “سوريا الديمقراطية” تتجه نحو البوكمال على الحدود العراقية.
* “مركز الملك سلمان للإغاثة”: المعابر اليمنية مفتوحة أمام المساعدات.
* حكومة كردستان تستعيد الاهتمام الدولي وتستعد لمفاوضات متعددة مع بغداد.
* الجبير: “حزب الله” اختطف لبنان وارتهن نظامه المصرفي.
* الحريري: إقامتي في السعودية لإجراء مشاورات حول لبنان.
* نتنياهو يقرر طرد الفلسطينيين من منطقة القدس وأريحا.
* طرح مشروعي قانونين في الكنيست لحماية نتنياهو من تحقيق جنائي.
* لجنة فلسطينية تدعو إلى ضغط دولي لفتح كافة معابر “غزة”.
* الدبلوماسية السعودية تنجح في قيادة قرار أممي انتصر للروهينجا.
* السودان: البشير يجدد تمسكه بالشريعة وتحقيق التنمية.
* السودان يتعهد لأمريكا بقطع علاقته مع كوريا الشمالية.
* ليبيا: مجلس الدولة يُلوّح بإجراء إنتخابات… و”الهجرة” تتبرأ من فضيحة “سوق العبيد”.
* تركيا تسحب قواتها من مناورات “الناتو” بسبب الإساءة لإردوغان وأتاتورك.
* الرئيس ماكرون يدعو لسياسة إقليمية إيرانية “أقل عدائية”.
* ألمانيا: اعتقال صومالي بتهمة الانتماء إلى “حركة الشباب”.
* مناورات روسية ـ صينية ضد “الدرع الصاروخية الأمريكية”.
* كوريا الشمالية بصدد بناء غواصة حاملة للصواريخ الباليستية.
* أستراليا تدرس عرض نيوزيلندا استقبال بعض اللاجئين.
الإتحاد الإماراتية
* تحذير من “دولة ظل داعشية” بعد دحر التنظيم في العراق وسوريا.
* عشرات القتلى والجرحى بمجزرة لـ”داعش” ضد نازحين بدير الزور.
* 10 قتلى بينهم 6 أطفال بقصف وغارات بمنطقة دمشق.
* الجبير يحذر من خطف “حزب الله” للأطراف اللبنانية.
* البحرين: سياسة النأي بالنفس غير موجودة في لبنان.
* الجيش اليمني يستعيد جبل القرن الإستراتيجي.
* تحرير قضاء راوة آخر معاقل لـ”داعش” بالعراق.
* محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإمارات وعُمان أخوة وصداقة وتواصل ومحبة.
* السفير العماني لدى الدولة خالد الجرادي لـ”الإتحاد”: علاقات سلطنة عمان والإمارات متينة ووثيقة ومتلاحمة.
* المنامة تستضيف مؤتمرًا عن دور الإعلام في مكافحة الإرهاب 6 ديسمبر.
* سلطان بن سحيم آل ثاني: نحاول إنقاذ قطر قبل أن تبتلعها الفوضى.
* الدوحة تروج أكاذيب حول هجوم عسكري محتمل ضدها وحليفها الإيراني يفضحها.
* منشق عن تنظيم الجهاد: قطر تدعم الإرهاب.
* نواب مصريون يحذرون من عبث “النظام القطري” بملف مياه النيل.
* إحالة جمعيات تدعمها قطر إلى القضاء في تونس بشبهة الإرهاب وتبييض الأموال.
* أمريكا تحذر رعاياها من تهديدات إرهابية في أوروبا خلال الأعياد.
* واشنطن مستعدة لشطب السودان من “القائمة السوداء”.
* 700 مليار دولار الإنفاق العسكري الأمريكي في 2018.
* مستشفى إماراتي متحرك لإغاثة “الروهينجا” في بنجلاديش.
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