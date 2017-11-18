أخبار مصر - السبت 18 نوفمبر

* مجلس الأمن يفشل في تمديد مهمة تحقيق “الكيماوي” في سوريا.

* سلطان بن سحيم يهدد “نظام الحمَدين”: “سنطهر قطر”.

* الجبير: “حزب الله” اختطف لبنان وارتهن نظامه المصرفي.

* السودان يتعهد لأمريكا بقطع علاقته مع كوريا الشمالية.

* تحرير قضاء راوة آخر معاقل لـ”داعش” بالعراق.

* 700 مليار دولار الإنفاق العسكري الأمريكي في 2018.

الخليج الإماراتية

* مجلس الأمن يفشل في تمديد مهمة تحقيق “الكيماوي” في سوريا.

* ألمانيا تخصص 10 ملايين يورو للمساعدة في إزالة ألغام بالرقة.

* الفصائل الفلسطينية تجتمع في القاهرة الثلاثاء لبحث المصالحة.

* “إسرائيل” تنفذ مخططًا استيطانيًا يفصل القدس عن الضفة.

* الإحتلال يصيب فلسطينيًا بالرصاص بزعم “الدهس”.

* أسرى سجن “عوفر” يتعرضون للقمع منذ أسبوع.

* سلطان بن سحيم يهدد “نظام الحمَدين”: “سنطهر قطر”.

* السفير اليمني بالقاهرة: قطر لا وزن لها بدون دول الخليج.

* منظمات تنتقد خدعة قطر بتعديل “الحد الأدنى لأجور العمال”.

* نواب في الكونجرس يبحثون فرض عقوبات إضافية على “حزب الله”.

* القصف الحوثي يخلف 12 قتيلًا بتعز في أكتوبر الماضي.

* “الهلال الإماراتي” يواصل مبادراته لدعم قطاع المياه في اليمن.

* موقوفون في حملة الفساد بالسعودية يوافقون على إرجاع الأموال المنهوبة.

* فريق دولي في دارفور تمهيدًا للمرحلة الثانية من تقليص “يوناميد”.

* سياج حدودي روسي بين أوكرانيا والقرم.

* ماكرون يؤكد “الرغبة في الحوار” مع إيران.

الشرق الأوسط

* لافروف: القمة الثلاثية تطلق مفاوضات سورية حول الدستور والإنتخابات.

* قوات “سوريا الديمقراطية” تتجه نحو البوكمال على الحدود العراقية.

* “مركز الملك سلمان للإغاثة”: المعابر اليمنية مفتوحة أمام المساعدات.

* حكومة كردستان تستعيد الاهتمام الدولي وتستعد لمفاوضات متعددة مع بغداد.

* الجبير: “حزب الله” اختطف لبنان وارتهن نظامه المصرفي.

* الحريري: إقامتي في السعودية لإجراء مشاورات حول لبنان.

* نتنياهو يقرر طرد الفلسطينيين من منطقة القدس وأريحا.

* طرح مشروعي قانونين في الكنيست لحماية نتنياهو من تحقيق جنائي.

* لجنة فلسطينية تدعو إلى ضغط دولي لفتح كافة معابر “غزة”.

* الدبلوماسية السعودية تنجح في قيادة قرار أممي انتصر للروهينجا.

* السودان: البشير يجدد تمسكه بالشريعة وتحقيق التنمية.

* السودان يتعهد لأمريكا بقطع علاقته مع كوريا الشمالية.

* ليبيا: مجلس الدولة يُلوّح بإجراء إنتخابات… و”الهجرة” تتبرأ من فضيحة “سوق العبيد”.

* تركيا تسحب قواتها من مناورات “الناتو” بسبب الإساءة لإردوغان وأتاتورك.

* الرئيس ماكرون يدعو لسياسة إقليمية إيرانية “أقل عدائية”.

* ألمانيا: اعتقال صومالي بتهمة الانتماء إلى “حركة الشباب”.

* مناورات روسية ـ صينية ضد “الدرع الصاروخية الأمريكية”.

* كوريا الشمالية بصدد بناء غواصة حاملة للصواريخ الباليستية.

* أستراليا تدرس عرض نيوزيلندا استقبال بعض اللاجئين.

الإتحاد الإماراتية

* تحذير من “دولة ظل داعشية” بعد دحر التنظيم في العراق وسوريا.

* عشرات القتلى والجرحى بمجزرة لـ”داعش” ضد نازحين بدير الزور.

* 10 قتلى بينهم 6 أطفال بقصف وغارات بمنطقة دمشق.

* الجبير يحذر من خطف “حزب الله” للأطراف اللبنانية.

* البحرين: سياسة النأي بالنفس غير موجودة في لبنان.

* الجيش اليمني يستعيد جبل القرن الإستراتيجي.

* تحرير قضاء راوة آخر معاقل لـ”داعش” بالعراق.

* محمد بن راشد ومحمد بن زايد: الإمارات وعُمان أخوة وصداقة وتواصل ومحبة.

* السفير العماني لدى الدولة خالد الجرادي لـ”الإتحاد”: علاقات سلطنة عمان والإمارات متينة ووثيقة ومتلاحمة.

* المنامة تستضيف مؤتمرًا عن دور الإعلام في مكافحة الإرهاب 6 ديسمبر.

* سلطان بن سحيم آل ثاني: نحاول إنقاذ قطر قبل أن تبتلعها الفوضى.

* الدوحة تروج أكاذيب حول هجوم عسكري محتمل ضدها وحليفها الإيراني يفضحها.

* منشق عن تنظيم الجهاد: قطر تدعم الإرهاب.

* نواب مصريون يحذرون من عبث “النظام القطري” بملف مياه النيل.

* إحالة جمعيات تدعمها قطر إلى القضاء في تونس بشبهة الإرهاب وتبييض الأموال.

* أمريكا تحذر رعاياها من تهديدات إرهابية في أوروبا خلال الأعياد.

* واشنطن مستعدة لشطب السودان من “القائمة السوداء”.

* 700 مليار دولار الإنفاق العسكري الأمريكي في 2018.

* مستشفى إماراتي متحرك لإغاثة “الروهينجا” في بنجلاديش.