لاهاي - أ ف ب

حذرت أجهزة الاستخبارات الهولندية يوم الجمعة من الاستهانة بالتهديد الذي تشكله المرأة الجهادية التي يزداد دورها نشاطًا وعنفًا في تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق وسوريا.

وأفاد تقرير لجهاز الاستخبارات ان “دور المرأة في الجماعات الجهادية لا ينبغي التقليل من شأنه (…) فهي ملتزمة بالجهاد مثل الرجل وتشكل تهديدًا لهولندا”.

وأضاف التقرير ان الجهاديات تحت سن الثلاثين “يستطعن حمل السلاح” الذي يتركه الرجال الذين قتلوا في المعارك.

وتابع جهاز الاستخبارات الهولندي “يقال إنهن فتيات ساذجات يسعين وراء الحب أو وجدن أنفسهن (عن طريق الخطأ) في صفوف الخلافة، لكنهن أكثر نشاطًا وعنفًا من ذي قبل”.

ويؤكد التقرير ان تنظيم “داعش” الإرهابي يواجه خسائر في العراق وسوريا، فضلًا عن نقص متزايد في أعداد المقاتلين، ما يعطي المرأة دورًا تتزايد أهميته.

وكشف التقرير “إنهن يجندن المقاتلين ويتولين إنتاج الدعاية ونشرها، وجمع الأموال” لصالح الجماعات الجهادية.

وأكد عودة “أكثر من عشرة منهن إلى هولندا قبل عام 2015، عندما كان من الأسهل العودة”.

وقد غادر ما لا يقل عن 280 شخصًا، ثلثهم من النساء، هولندا للقتال في العراق وسوريا، وفقًا للوكالة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وفي مايو الماضي، عادت 45 منهن إلى هولندا كما قتلت 45 في حين ما يزال هناك 190 جهادية في الشرق الأوسط.

وحكمت محكمة هولندية يوم الإثنين الماضي على شابة عائدة من سوريا بالسجن مدة سنتين بتهمة التخطيط لارتكاب جرائم إرهابية، في إحدى الحالات الأولى من نوعها في هولندا.