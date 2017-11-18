برلين - رويترز

زادت معاناة بروسيا دورتموند بخسارته 2-1 أمام مضيفه شتوتجارت ليتلقى الهزيمة الرابعة في آخر خمس مباريات في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم يوم الجمعة.

وافتقد دورتموند، الذي كان منافسًا قويًا على اللقب قبل أسابيع قليلة بفوزه في ست بين أول سبع مباريات بالمسابقة، روح الانتصار الذي يغيب عنه في الدوري منذ سبتمبر (أيلول) الماضي لتزيد الضغوط على المدرب بيتر بوش.

وظل رصيد دورتموند، الذي سيستضيف توتنهام هوتسبير يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، 20 نقطة في المركز الثالث متأخرًا بست نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر الذي سيستضيف أوجسبورج اليوم السبت.

وسينتقل رازن بال شبورت لايبزيج، المتأخر بأربع نقاط عن بايرن في المركز الثاني، لمواجهة باير ليفركوزن بينما تقدم شتوتجارت، الذي حصد كل نقاطه الحالية البالغ عددها 16 من مبارياته على ملعبه، إلى المركز 11.

وارتكب مارك بارترا خطأ كارثيًا بإعادته الكرة للخلف ليسمح لشادراك اكولو المنفرد بالمرمى بتسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض بعد خمس دقائق من البداية.

وهيمن دورتموند على المباراة وصنع عدة فرص لكنه افتقد اللمسة الأخيرة لمهاجمه الموقوف بيير ايمريك أوباميانج.

ونجح الضيوف في إدراك التعادل عبر ماكسيمليان فيليب عندما تابع ركلة جزاء نفذها زميله اندريه شورله وتصدى لها حارس شتوتجارت.

لكن يوسيب بريكو أحرز هدف الفوز بتسديدة مرت بين ساقي الحارس رومان بوركي بعد ست دقائق من بداية الشوط الثاني ليستعيد أصحاب الأرض التقدم بسبب اهتزاز أداء دفاع دورتموند.