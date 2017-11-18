نيويورك - رويترز

هبط الدولار أمام سلة تضم عملات رئيسية أخرى يوم الجمعة مع تراجع العائد على السندات واستمرار شكوك المستثمرين بشأن جهود الجمهوريين لتمرير تخفيضات ضريبية.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس قوة العملة أمام ست عملات منافسة 0.31 بالمئة إلى 93.645. وعلى أساس أسبوعي انخفض المؤشر 0.8 بالمئة.

وارتفع اليورو 0.23 بالمئة إلى 1.1796 دولار. وانخفضت العملة الأمريكية 0.82 بالمئة أمام الين الياباني.

وتراجع العائد على السندات الأمريكية يوم الجمعة تماشيا مع الهبوط الذي شهدته بورصة وول ستريت في الوقت الذي يقيم فيه المستثمرون مصير خطة الجمهوريين لخفض الضرائب.

واتخذ الجمهوريون في الكونجرس خطوات مهمة يوم الخميس تجاه أكبر تعديل في قانون الضرائب الأمريكي منذ ثمانينات القرن الماضي حيث وافق مجلس النواب على حزمة واسعة من خفض الضرائب في حين قدمت لجنة من مجلس الشيوخ نسختها من التشريع الذي يرنو إليه نواب بارزون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وحول تصويت مجلس النواب مناقشة الضريبة إلى مجلس الشيوخ حيث أكملت لجنة صياغة مناقشاتها ووافقت على مشروع قانون مساء الخميس. ولقي هذا الإجراء بالفعل مقاومة من بعض الجمهوريين.

ومن المنتظر أن يتبنى مجلس الشيوخ تحركا كاملا بعد عطلة الأسبوع القادم.

كما تعرض الدولار لضغوط من تقرير يوم الخميس حول أن فريق المحقق الخاص روبرت مولر الذي يحقق في التدخل الروسي المحتمل في إنتخابات 2016 استدعى حملة ترامب لتقديم وثائق.

وارتفع الدولار الأمريكي لفترة وجيزة بعد نشر بيانات أظهرت أن بناء المنازل في الولايات المتحدة قفز إلى أعلى مستوى في عام خلال أكتوبر (تشرين الأول) لكنه لم يحافظ على مكاسبه.

وانخفض الدولار الأسترالي 0.29 بالمئة أمام نظيره الأمريكي بينما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.54 بالمئة أمام العملة الأمريكية.