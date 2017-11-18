الرياض - أ ش أ

وصف وزير الخارجية السعودي عادل بن أحمد الجبير “حزب الله” بأنه “منظمة إرهابية” ويجب نزع سلاحه وفقًا لإتفاق الطائف، مشددًا على أنه لا يمكن أن تكون هناك ميليشيا بقوة مسلحة تعمل خارج دولة القانون، وأن لبنان لن تنعم بالسلام والأمن ما لم يتخلى حزب الله الإرهابي عن سلاحه ويصبح حزبًا سياسيًا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ذلك جاء خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير السعودي مع وزير الخارجية الإسباني ألفونسو داستيس في مدريد يوم الجمعة، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية ترى أن حزب الله قد اختطف النظام المصرفي اللبناني لغسيل الأموال، واختطف أيضًا الموانئ لتهريب المخدرات، كما أنه يتدخل في اليمن ومملكة البحرين وفي سوريا، وهذا الأمر غير مقبول.

وأضاف أن المملكة السعودية دعمت وتدعم رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري ضد اختطاف ميليشيا حزب الله الإرهابي للبنان الذي يسعى دومًا إلى عرقلة عمل الحكومة اللبنانية.

وأكد الجبير دعم المملكة العربية السعودية الدائم للبنان، حيث دعمت إتفاق الطائف في عام 1991 الذي أنهى الحرب الأهلية اللبنانية، كما ساندت القرارات الدولية كافة التي أسهمت في عودة لبنان للساحة الدولية، مشيرًا إلى أن المشاورات قائمة مع الدول الصديقة والحليفة في العالم لبحث إعادة الأوضاع في لبنان إلى نصابها، مضيفًا أنه “لا يمكن أن يكون هناك أزمة في لبنان كل شهر بسبب حزب الله، أو بسبب أن إيران قررت ذلك”.

وأوضح وزير الخارجية السعودي أن المملكة العربية السعودية وإسبانيا حرصتا على محاربة الإرهاب والتطرف، وتطلع البلدان إلى تعميق العلاقات الثنائية المتميزة في شتى المجالات، مشيدًا بدور إسبانيا تجاه ملفات المنطقة.