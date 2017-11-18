باريس - رويترز

هز ستيفان يوفيتيتش الشباك في منتصف الشوط الثاني ليمنح فريقه موناكو حامل اللقب التعادل 1-1 مع مضيفه أميان المتعثر في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يوم الجمعة.

وأحرز يوفيتيتش هدفه في الدقيقة 67 ليلغي هدف التقدم الذي سجله سيرج جاكبي للمنافس في الشوط الأول ويبقى موناكو في المركز الثاني متأخرًا بثلاث نقاط عن باريس سان جيرمان المتصدر الذي يتقابل مع نانت اليوم السبت.

وخدع جاكبي، لاعب موناكو السابق، الحارس دانييل سوباسيتش بتسديدة أرضية في الدقيقة 32 مستفيدًا من تمريرة جايل كالكوتا ليضع أصحاب الضيافة في المقدمة.

وضغط موناكو في الشوط الثاني وأدرك يوفيتيتش التعادل بتسديدة من داخل المنطقة بعدما استفاد من عرضية فابينيو.

وفي وقت سابق ابتعد ليل عن منطقة الهبوط بفضل فوزه 3-1 على ضيفه سانت ايتيين صاحب المركز السادس ليخفف الضغوط عن مدربه مارسيلو بيلسا.