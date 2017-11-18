نيويورك/لندن - رويترز

قفز الذهب إلى أعلى مستوى في شهر يوم الجمعة مع تراجع الدولار بفعل الضبابية التي تكتنف التقدم المحرز بشأن إصلاح مقترح لقانون الضرائب في الولايات المتحدة سيكون الأكبر منذ ثمانينات القرن الماضي.

ووافق مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس على حزمة من التخفيضات الضريبية بينما طرحت لجنة من مجلس الشيوخ نسختها من التشريع التي تحظى بدعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكانت نسخة مجلس الشيوخ واجهت بالفعل مقاومة من بعض الجمهوريين، وهو الأمر الذي غذى الشكوك بين المستثمرين مما أضر بالدولار وأعطى دعما للذهب.

وبحلول الساعة 1930 بتوقيت جرينتش ارتفع السعر الفوري للذهب 1.2 بالمئة إلى 1293.53 دولار للأوقية (الأونصة) متجها صوب أكبر ارتفاع في يوم واحد منذ الثامن والعشرين من أغسطس (آب). وارتفع المعدن إلى أعلى سعر منذ 16 أكتوبر (تشرين الأول) عند 1297 دولارا للأوقية.

وعلى أساس أسبوعي يتجه المعدن الأصفر إلى اختتام الأسبوع مرتفعا 1.3 بالمئة في أقوى أداء أسبوعي منذ منتصف أكتوبر (تشرين الأول).

وجرت تسوية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر (كانون الأول) على ارتفاع نسبته 1.4 بالمئة إلى 1296.50 دولار للأوقية.

وانخفض الدولار أمام سلة تضم ست عملات متجها صوب تسجيل أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، اقتفت الفضة أثر الذهب بارتفاع بلغت نسبته 1.4 بالمئة إلى 17.31 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 2.3 بالمئة إلى 952.30 دولار بعدما كان قد ارتفع إلى أعلى مستوى منذ 20 سبتمبر (أيلول) عند 954.30 دولار للأوقية. وربح البلاديوم واحدا بالمئة ليسجل 996.75 دولار للأوقية.