رام الله - أ ش أ

رحب عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح” محمد اشتية بخطوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المتمثلة بتهنئة الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني، في رسالة رسمية، بذكرى إعلان الاستقلال.

واعتبر اشتية – في بيان صحفي، مساء يوم الجمعة – الأمر سابقة ويعكس توجهًا فرنسيًا بوضع مسألة الاعتراف بدولة فلسطين على جدول الأعمال، في حال فشل الجهود الحالية للوصول لحل سياسي.

وكان اشتية ألتقى نهاية الأسبوع الماضي القنصل الفرنسي العام في القدس بيير كوشارد، وطالبه بتجديد الجهود الدبلوماسية الفرنسية في حال أخفقت واشنطن في لعب دور موضوعي للوصول لحل سياسي يلبي الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية المتمثلة بدولة فلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس والعودة للاجئين.