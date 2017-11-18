وكالات

انتزع فريق فنر بختشة التركي فوزًا مثيرًا من فريق تسيسكا موسكو، بعد تمديد المباراة التي جرت بينهما، يوم الجمعة، في الجولة الثامنة من دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة السلة.

وخسر الفريق الروسي بفارق نقطتين فقط أمام فنر بختشة، بواقع: (93-95)، وقد انتهى الوقت الأصلي للقاء كالتالي: (16-27، 25-19، 22-15، 20-22)، بينما انتهى الوقت الإضافي بنتيجة 10 نقاط مقابل 12 نقطة.

وتعرض فريق تسيسكا موسكو، لأول هزيمة على أرضه وبين جماهيره، والثانية، في الموسم الحالي لمسابقة “يورو ليج”.

واحتفظ تسيسكا موسكو بالرغم من هذه الخسارة، بصدارة الترتيب العام لقائمة المجموعة، التي تضم 16 فريقًا مشاركًا في الدوري الأوروبي، برصيد 14 نقطة.

بينما تقدم فنر بختشة، حامل اللقب، إلى المركز الثالث، برصيد 13 نقطة.