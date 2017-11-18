أخبار مصر - السبت 18 نوفمبر

* مصر ضمن أربع دول لإدارة مفاوضات إعلان التجارة العالمية.

* منظمة الأنهار الدولية: إثيوبيا حجبت تقارير تؤكد مخاطر السد عن الخبراء الدوليين.

* ضبط 3 تكفيريين وتدمير 9 أوكار للإرهابيين بسيناء.

* أمين عام إتحاد الغرف العربية لـ”الأهرام”: مصر جاهزة لاستقبال الإستثمارات العربية.

* تعاون مصري روسي لتصنيع آلات وتطوير مجمعات الصوامع والمطاحن.

أخبار اليوم

* مصر ضمن أربع دول لإدارة مفاوضات إعلان التجارة العالمية.

* وزير الأوقاف: محاسبة مثيري الفتن عبر الفتاوى غير المنضبطة.

* د. السيد الشريف: ترجمة توصيات منتدى شباب العالم لتشريعات.

* منظمة الأنهار الدولية: إثيوبيا حجبت تقارير تؤكد مخاطر السد عن الخبراء الدوليين.

* وزير التعليم العالي: مستعدون دائمًا لدعم منظومة التعليم في ليبيا.

* “الصحة” ترفض إلغاء الرسوم التي يتحملها المؤمن عليهم للحصول على خدمات التأمين الصحي.

* سحر نصر: رغبة قوية من المستثمرين الإماراتيين في زيادة إستثماراتهم بمصر.

* مصر تشارك بقوة في القمة الرابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ببوليفيا بعد غد.

‎* البنك الأوروبي يوقع إتفاقيات مع عدد من البنوك المصرية.

* الحكومة توقف التعامل النقدي مع الموردين.

* حركة ترقيات بالجهاز الإداري أول يناير.

* إستثمارات جديدة تعيد بورسعيد للخريطة السياحية.

* تسليم أراضي قرعة الإسكان الإجتماعي بحدائق أكتوبر غدًا.

* اللواء أحمد عمر أول مسئول لمكافحة الجريمة المنظمة: خطف الأطفال والكبار للتجارة بأعضائهم.. شائعات.

* السباق الإنتخابي في “القلعة الحمراء” ساخن جدًا.. في مؤتمر صحفي “حافل”‬.. الخطيب يبهر الجميع ببرنامج “‬عائلة الأهلي”.

الأهرام

* في مباحثات ناجحة لوزير الدفاع ونظيرته الهندية.. صدقي: تعزيز التعاون العسكري مع نيودلهي والتنسيق بشأن تحديات المنطقة.

* ضبط 3 تكفيريين وتدمير 9 أوكار للإرهابيين بسيناء.

* السفير الفرنسي بالقاهرة يشيد بـ”الأهرام” كمنارة للفكر.

* القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية لـ”الأهرام”: لا نعترف بالزواج المدني ونؤيد أن تصبح المرأة قسيسة.

* مجلس الدولة يعترض على بعض مواد قانون تقنين أراضي وضع اليد.

* رئيس هيئة الطاقة الذرية: تشغيل محطة الضبعة بكوادر مصرية 100%.. والوقود المستنفد ثروة للمستقبل.

* الدكتور محمود حسين رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد في حوار لـ”الأهرام”: وكالة الفضاء المصرية تسهم في تحقيق أهدافنا التنموية والتكنولوجية.

* في إجتماع لوزراء التجارة والمالية والسياحة.. الموازنة تتحمل 50٪ من تكلفة شحن الصادرات إلى ليبيا والعراق.

* وزيرة التعاون الدولي الإماراتية: تعزيز العلاقات مع مصر.. وارتفاع إستثماراتنا بها إلى 6 مليارات دولار.

* أمين عام إتحاد الغرف العربية لـ”الأهرام”: مصر جاهزة لاستقبال الإستثمارات العربية.

* الدفع والتحصيل إلكترونيًا بجميع مؤسسات الدولة.. معيط: النظام الجديد يحكم الرقابة على الصرف ويضبط عمليات الاقتراض.

* محافظ البنك المركزي يبحث التوسع في استخدام المدفوعات الرقمية.

* 20 مليون دولار زيادة في برنامج الغذاء العالمي لمصر.

* محطة لتحلية المياه بطاقة 150 ألف متر مكعب يوميًا في بورسعيد.

* ضبط 746 قطعة أثرية بالشرقية.

* حبس استشاريين بمكتب ممدوح حمزة في قضية الرشوة.

* الوطنية للصحافة تطالب بالإلتزام بالمهنية والموضوعية في تغطية إنتخابات الأندية الرياضية.

* المنتخب يعيد رسم خريطة الاستعداد للمونديال بعد قرار “الكاف”.

* عودة اكرامي في مباراة الإسماعيلي تثير الجدل داخل الأهلي.. البدري يتمسك باستمرار الشناوي.. والفريق يرفع درجة الاستعداد للدراويش.

* حزن في دجلة بعد التعادل مع المقاصة.. ميدو: تعادلنا مع فريق دعم صفوفه بـ25 مليون جنيه.

الجمهورية

* قمة مصر وقبرص واليونان.. في نيقوسيا الثلاثاء.. الرئيس يفتتح اليوم.. أكبر مشروع لإنتاج الأسماك.. السيد نصر: “غليون” مدينة صناعية متكاملة تقضي على الهجرة غير الشرعية.

* حبس الإرهابي الليبي و14 متهمًا في حادث الواحات.. نيابة أمن الدولة العليا: انضموا لجماعات تكفيرية لاستهداف رجال الجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.

* طبقًا للمعاملة بالمثل.. منع دبلوماسي أمريكي من الدخول.

* وكيل “التعليم” يكشف التفاصيل الكاملة في تصريحات خاصة لـ”الجمهورية”: بدء تجهيز المدارس الثانوية لـ”النظام الجديد”.. “عبدالعزيز”: تفعيل بنك المعرفة.. تحديث معامل الكمبيوتر.. ومهارات التكنولوجيا شرط لترقي المعلمين.

* نصر ومميش في اللجنة العليا المشتركة: نرحب بالمستثمرين العرب والأجانب ونقدم كافة التسهيلات لإنجاح أعمالهم.. مشروعات عقارية ومنطقة لوجستية بمحور القناة بإستثمارات إماراتية.

* الملا ناقش مع “بوسنجاك” التعاون البترولي.. سفير كرواتيا: مصر مركز الثقل لعلاقاتنا بالمنطقة.. نتائج خطواتها الإصلاحية “متميز”.

* الفواتير الخاطئة أطاحت بـ 3 قيادات و6 موظفين بشمال القاهرة.. الكهرباء تتعهد برد المبالغ الزائدة.. واليوم فواتير جديدة لأهالي عين شمس.. شاكر يدعو لإجتماع عاجل للتأكد من ضمانات عدم تكرار الخطأ.

* الزراعة تنقل قمح المصاطب إلى وادي الصعايدة.. البنا: 70 حقلًا إرشاديًا.. يوفر التقاوي والمياه ويضاعف الإنتاجية.

* تعاون مصري روسي لتصنيع آلات وتطوير مجمعات الصوامع والمطاحن.

* حريق يلتهم مصنع شركة أثاث كبيرة بالعبور.. القوى العاملة: مخالفات في السلامة المهنية و50 سيارة تشارك في الإطفاء.