هراري - أ ش أ

طالب الحزب الحاكم في زيمبابوي الاتحاد الوطني الإفريقي لزيمبابوي الجبهة الوطنية رسميا رئيس البلاد روبيرت موجابي بالاستقالة من منصبه.

وقال الحزب – في بيان – إن ممثلين عن جميع لجانه التنسيقية الـ 10 في محافظات البلاد عقدوا اجتماعا اليوم الجمعة واتفقوا على دعوة موجابي للتنحي عن السلطة ، وكذلك التخلي عن منصب الأمين العام للاتحاد.

وأوضح الاتحاد أن موجابي، البالغ من العمر 93 عاما، فقد السيطرة على ما يجري في حزبه وحكومة بلاده بسبب كبر سنه.

كما دعمت اللجان الإقليمية للحزب إجراء مسيرة تضامنية يوم السبت في العاصمة هراري تأييدا لتصرفات القوات المسلحة في زيمبابوي.