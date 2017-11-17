روما - وكالات

توفي القائد الأعلى السابق لمافيا صقلية توتو رينا، أحد أخطر العرابين التاريخيين لهذه العصابات المنظمة، الجمعة عن 87 عاما، وما زالت شبكته الإجرامية فاعلة رغم أن نشاطها لم يعد ظاهرا كثيرا للعلن في الآونة الأخيرة.

وأكدت وزارة العدل الايطالية أن سالفاتوري “توتو” رينا الذي بلغ الخميس عامه السابع والثمانين، توفي في جناح السجناء في مستشفى بارما في شمال ايطاليا .

وقد نشر هذا الزعيم المافيوي الملقب بـ “بيلفا” -اى الوحش – الذعر خلال ما يقرب من عشرين عاما في صقلية وفي داخل شبكته الاجرامية “كوزا نوسترا” التي تولى قيادتها اعتبارا من السبعينات.

توتو الذي قبع في السجن بموجب 26 حكما بالسجن مدى الحياة ودبر أكثر من 150 جريمة قتل، كان في غيبوبة خلال الأيام الأخيرة. وقد تلقت زوجته وثلاثة من أبنائه الأربعة الخميس اذنا استثنائيا من وزارة الصحة الايطالية برؤيته للمرة الأخيرة.