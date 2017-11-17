بنها - أ ش أ

اكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، إنه قام بمعاينة حريق مصنع الأثاث والمراتب بالعبور والذي اندلعت فيه النيران مساء اليوم الجمعة، وتابع لحظة بلحظة عمليات السيطرة على الموقف وأعمال التبريد، لافتا إلى أن الخسائر الأولية تبلغ حوالى 200 مليون جنيه حيث تبلغ مساحة المصنع 18.5 فدان وتقريبا احترق نصف مساحة المصنع.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم الجمعة – أن الحريق اندلع في إحدى مخازن مصنع لسوست المراتب نتيجة ماس كهربائي وتم الدفع بعدد 35 سيارة إطفاء من الحماية المدنية للمحافظة ومحافظة القاهرة والجيزة والشرقية والإسماعيلية والإدارة العامة للإطفاء المشترك التابع للمنطقة الجغرافية لتكرير البترول وكذلك تم الدفع بعدد 10 سيارات إطفاء تابعة للقوات المسلحة وكذلك سيارة للتبريد، وحضرت ثلاث طائرات تابعة للقوات المسلحة للمساهمة في إطفاء الحريق، مؤكدا عدم وجود أي خسائر في الأرواح.

ولفت عشماوي إلى أن الحادث أسفر عن إصابة 5 بحالات اختناق وتم إسعافهم على الفور، كما أصيب اثنان بإصابات في الركبة واليد من القوات خلال أعمال الإطفاء وتم نقلهم إلى مستشفى الشرطة والسلام والدولي.

وأضاف محافظ القليوبية أنه قام بإبلاغ رئيس مجلس الوزراء وكذلك الأمين العام لمجلس الوزراء بالموقف أولا بأول.