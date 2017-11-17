الرياض - وكالات

أكد الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني، الجمعة، أهمية “إنقاذ” قطر “قبل أن تبتلعها الفوضى” و”يتلاعب بها المفسدون”، مشيرا إلى المصالح والأطماع التي تحرك المرتزقة في البلاد.

وخلال اجتماع حاشد لقبائل قحطان بالمنطقة الشرقية بالسعودية، أعرب سلطان بن سحيم عن سعادته بالمشاركة في هذا اللقاء، وقال “نحن المؤسسون لقطر ونحن الذين سنطهرها من رجسها”.

وأكد الشيخ، الذي ينتمي إلى الأسرة الحاكمة، أن الجميع يحمل على عاتقه “مهمة إنقاذ قطر قبل أن تبتلعها الفوضى ويتلاعب بها المفسدون”.

وشدد أن قطر يجب ألا تكون حضن إرهاب ومأوى فساد ولم تعد لأهلها ويجب استرجاعها، مشيرا إلى المصالح والأطماع التي تحرك المرتزقة.

وكان سلطان بن سحيم أعلن في سبتمبر الماضي عن دعمه لدعوة الشيخ عبد الله بن علي آل ثاني لاجتماع وطني لتصحيح الأوضاع في قطر، بعد أن تمادى النظام القطري في دعم الإرهاب والتآمر على دول المنطقة.

وفي كلمته اليوم الجمعة، أكد أن الوطنيين في قطر هم مسؤولون “أمام الملك سلمان وولي العهد وقادة الدول الشقيقة ألا تكون قطر حضن إرهاب ومأوى فساد.

وقاطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر النظام القطري، لدعمه الجماعات الإرهابية وتعامله مع إيران الساعية إلى التمدد في المنطقة وضرب استقرارها.