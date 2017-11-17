اخبار مصر - ايمن عدلى

حصلت الدكتورة إيمان رجب خبير الأمن الإقليمي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية على المركز الأول لجائرة الشباب العربي لعام 2017، عن أطروحة ” الأمن القومي العربي تحول خريطة التهديدات واستراتيجية مقترحة للمواجهة”.

وقد أعلن معهد البحوث والدراسات العربية التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ALECSO بجامعة الدول العربية عن هذه المسابقة مطلع هذا العام في موضوع الأمن القومي العربي اختراق الخارج واحتراق الداخل وتعقد هذه المسابقة للعام الخامس على التوالي من قبل المعهد