اخبار مصر - احمد عوض

تمكنت الإدارة العامة للحركة بجمارك الإسكندرية برئاسة الأستاذ رمضان القماح بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن الجمركى برئاسة الأستاذ يسرى رجب والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى برئاسة الأستاذ محمد كامل من ضبط محاولة تهريب كمية من الملابس العسكرية المحظور إستيرادها أو تصديرها طبقا للقرار الجمهورى الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي الرسمي المخصص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات وقرار وزير الداخلية والتعليمات الأمنية وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الاستيرادية

حيث إشتبه الأستاذ وجيه لطفى مدير إدارة الحركة في مشمول بوليصة الشحن رقم 118 حاوية رقم MBSU2812591 والواردة على الباخرة ميدكون إستانبول من تركيا ومشمولها والتى طلب أحد التوكيلات الملاحية إعادة شحنها إلى ميناء بورسعيد

وتم تشكيل لجنة جمركية لكشف مشمول البوليصة من الأستاذ كريم سعدون والأستاذ حسام حسن مأمورى الحركة تحت إشراف الأستاذ وجيه لطفى مدير إدارة الحركة

وبالمعاينة الفعلية تبين أن الوارد عبارة عن 137 طرد مفروشات وأحذيةووجود 175 قطعة ملابس عسكرية مموهة ( جواكت وسويترات وبلوفرات وبنطلونات) مخبأة وموزعة داخل مشمول كراتين المفروشات الواردة

قرر الأستاذ أحمد الطوبجى رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

يأتى ذلك تطبيقا لتعليمات الدكتور مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك والأستاذ العدوي مصطفى رئيس الإدارة المركزية لجمارك المنطقة الشمالية والغربية بتشديد الرقابة الجمركية على كافة المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال مكافحة التهرب