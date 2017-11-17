اخبار مصر - احمد عوض

شهد مساء اليوم اللواء احمد عبدالله محافظ البحر الاحمر ختام فعاليات قمة مصر السنوية لريادة الأعمال بمدينة الغردقة والتى تنظمها منظمة العمل الدولية فى الفترة من ١٦- ١٨ نوفمبر ٢٠١٧ بمناسبة بدء فعاليات الاسبوع العالمى لريادة الأعمال لعام ٢٠١٧ تحت شعار ” وظائف لائقة لشباب مصر ” بالتعاون مع مجلس الشرق الاوسط لريادة الاعمال والمشاريع الصغيرة ، برعاية وزارة الاستثمار والتعاون الدولى فى قمة مصر الثانوية الثالثة لريادة الأعمال وبرعاية محافظة البحر الاحمر

واشار بيتر فان رئيس المنظمة انه فى إطار جهود دعم ريادة الأعمال الاجتماعية في مصر نظم مشروع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة “وظائف لائقة لشباب مصر” ، الممول من جانب الحكومة الكندية، “مسابقة نواة لريادة الأعمال الاجتماعية” السنوية الثالثة بالتعاون مع المجلس الشرق أوسطي للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال (مكسبي)، ومن خلال الشراكة مع مشروع دعم التشغيل الخاص بالهيئة الألمانية للتعاون الدولي، ومشروع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات” ومشروع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة “تشغيل الشباب في مصر ،كما اكد ان المسابقة تهدف إلى تشجيع وتطوير ثقافة ريادة الأعمال الاجتماعية بين الشباب المصري.