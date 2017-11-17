القاهرة - أ ش أ

فاز الزمالك على مضيفه النصر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري المصري لكرة القدم.

سجل هدفى الزمالك محمود علاء في الدقيقة 25 ، وأضاف محمد أشرف روقة الهدف الثاني بالدقيقة 51 من ضربة جزاء، فيما سجل النصر هدفه الوحيد في الدقيقة 89 عن طريق لاعبه حجاج عويس.

ورفع الزمالك رصيده بهذه النتيجة إلى 18 نقطة ليحتل في المركز الثاني بشكل مؤقت في انتظار مباراة المصري والمقاولون العرب غدا، فيما توقف رصيد النصر عند النقطة الرابعة في المركز قبل الأخير.

شهد الشوط الأول سيطرة من نادي الزمالك ، وألغي الحكم للزمالك هدف كاسونجو في الدقيقة 19 بداعي التسلل ، وهدف ملغى آخر في الدقيقة 47 عن طريق نفس اللاعب لخروج الكرة خارج الملعب قبل عرضية مدبولي.

وأجرى الزمالك تغييراته الثلاثة شملت نزول أيمن حفني بدلا من المصاب عبد الله جمعة، والتغيير الثاني بنزول باسم مرسي بدلا من كاسونجو في الدقيقة 77، وفي الدقيقة 87 أجرى آخر تغييراته بنزول خالد قمر بدلا من روقة.