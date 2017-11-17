اخبار مصر - سماء المنياوى

تحت رعاية الأستاذة الدكتورة احلام يونس رئيس اكاديمية الفنون اختتم اسبوع الفيلم الكورى فعالياته والذى اقيم بالمعهد العالى للسينما تحت اشراف الاستاذ الدكتور محسن التونى عميد المعهد

حضر حفل الختام الدكتور بارك جاى يانج المستشار الثقافى الكورى بمصر و ا.د عادل يحيى نائب رئيس الاكاديمية و ا.د مصطفى جرانة عميد المعهد العالى للموسيقى الكونسيرفاتوار والدكتور هشام جمال وكيل المعهد العالى للسينما و الدكتورة رانيا يحيى المشؤف العام على ادارة العلاقات العامة والاعلام ومجموعة من طلاب المعهد العالى للسينما.

يذكر ان ” اسبوع الفليم الكورى ” بدات فعالياته فى الفترة من 12 : 15 نوفمبر