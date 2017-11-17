دمشق - أ ش أ

لقى 20 مدنيا مصرعهم وأصيب 30 آخرون بجروح متفاوتة اثر تفجير تنظيم “داعش” الإرهابي سيارة مفخخة اليوم الجمعة في تجمع للعائلات المهجرة بين “الجفرة و الكونيكو” بريف دير الزور الشمالي.

وأوضحت المصادر ان سيارة مفخخة تابعة لإرهابيي “داعش” اتفجرت في المنطقة الممتدة بين “الجفرة و الكونيكو” بريف دير الزور الشمالي أسفرت عن مقتل 20 مدنيا على الاقل واصابة 30 آخرين بينهم أعداد كبيرة من الأطفال والنساء”.

كان العشرات من المدنيين قد قتلوا وأصيبوا في الرابع من الشهر الجاري جراء تفجير إرهابيي “داعش” سيارة مفخخة يقودها انتحاري في تجمع للوافدين في المنطقة الممتدة بين حقلي “الجفرة و الكونيكو” بريف دير الزور الشمالي.