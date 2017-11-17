القاهرة - اخبار مصر

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي غدا السبت عددًا كبيرا من المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات والتي تمت إقامتها علي أرض محافظة كفر الشيخ، بتكاليف أكثر من 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلي وضع حجر الأساس لتنفيذ أكبر منطقة استثمارية تجارية في الشرق الأوسط علي مساحة 10 آلاف فدان بالمناطق الشمالية بالمحافظة والتي تسهم في توفير 250 ألف فرصة عمل جديدة للشباب من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى المختلفة.

كما سيتم افتتاح عدد من المصانع الجديدة بالمنطقة الصناعية بمطوبس علي مساحة 1660 فدانًا علي الطريق الدولي الساحلي، وافتتاح المستشفي الجامعي الجديد بتكاليف 360 مليون جنيه، وافتتاح فندق مدرسة أحمد زويل للعلوم والتكنولوجيا وافتتاح 3 مستشفيات مركزية بعد إحلالها بالكامل بمدن بلطيم وبرج البرلس وسيدي غازي، وتسليم عقود 2500 وحدة سكنية جديدة للمنتفعين من أبناء المحافظة.

كما سيفتتح الرئيس السيسى المرحلة الاولى لأكبر مزرعة سمكية بحرية على مستوى الشرق الأوسط والتي تم اقامتها بسواعد رجال القوات المسلحة المخلصين بمنطقة بركة غليون بمركز مطوبس شمال محافظة كفر الشيخ بتكاليف مليار و700 مليون جنيه، حيث تمت إقامة 3 محطات عملاقة بالمشروع منها محطتين لتزويد الأحواض السمكية بالمياه العذبة والمالحة ومحطة لصرف المياه.