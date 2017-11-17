واشنطن - وكالات

تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أربعة أسابيع مقابل الين، الجمعة، بعد أن افادت صحيفة بان محققين ينظرون في تدخل روسي محتمل بالانتخابات الأميركية لعام 2016، قد طلبوا من حملة الرئيس دونالد ترامب تقديم وثائق.

وأفاد تقرير بصحيفة “وول ستريت جورنال” أن فريق المحقق الخاص روبرت مولر طلب الشهر الماضي تقديم وثائق تحوي كلمات مفتاحية روسية محددة من أكثر من 10 مسؤولين.

وألقى التقرير بظلاله على أي دعم للدولار من الموافقة على مشروع قانون للإصلاح الضريبي في مجلس النواب الأميركي الخميس والذي، كان محط أنظار الأسواق.

وتراجعت العملة الأميركية أكثر من نصف بالمئة إلى 112.395 ين مسجلة أدنى مستوياتها منذ 19 أكتوبر.