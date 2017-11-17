القاهرة - أ ش أ

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم رسميا اختيار جهاد جريشة الحكم الدولي ضمن قائمة الحكام المختارين لإدارة مباريات كأس العالم المقبلة في روسيا 2018.

واكد جريشة -في تصريحات صحفية اليوم الجمعة- إن لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أخطرته رسميا باختياره ضمن حكام المونديال, معربا عن شعوره بالفخر بهذا الاختيار الذى يعتبر شرف لكل مصري.

وأشار إلى أنه سيشارك في معسكر لحكام المونديال في دبي خلال الأيام المقبلة استعدادا لانطلاق البطولة.

كان عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري قد قرر إعفاء جريشة من مباريات الدوري في الفترة التي تسبق المونديال لمنحة فرصة كاملة للتركيز في المونديال.