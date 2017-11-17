رام الله - أ ش أ

أصيب طفلان فلسطينيان بجروح متفاوتة بعد أن هاجم مجموعة من المستوطنين اليهود المتطرفين، منازل المواطنين، مساء اليوم الجمعة، قرب بؤرة “كريات اربع” الاستيطانية في الخليل .

وأفاد الناشط في حقوق الإنسان جمال اسعيفان – في تصريح اليوم الجمعة – بأن المستوطنين برفقتهم جنود الاحتلال هاجموا منازلا قريبة من كريات اربع، ومن ضمنها منزله واعتدوا بالضرب على طفلين، حيث أصيبا بجروح وجرى نقلهما إلى المستشفى.

وأضاف أن هذا الهجوم يعتبر الأعنف الذي ينفذه المستوطنون منذ أن بدأوا هجماتهم على منازل المواطنين منذ شهرين.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، طفلا بالقرب من الحرم الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل.

وذكرت مصادر أمنية في الخليل أن جنود الاحتلال أوقفوا الطفل علي ماجد العجلوني (15 سنة) بحجة حيازته سكينا، موضحة أن الاحتلال يدعي بأن هذا الطفل كان يهم بتنفيذ محاولة طعن.