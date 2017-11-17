اخبار مصر

اشراف : وجدان مباشر

اعداد : عماد حنفى

دفعة اقتصادية جديدة تنطلق غدا من كفر الشيخ بأفتتاح الرئيس السيسى لعدد من المشروعات القومية الكبرى بتكلفة تتجاوز 4 مليارات جنيه، بالإضافة إلي وضع حجر الأساس لتنفيذ أكبر منطقة استثمارية تجارية في الشرق الأوسط

الرئيس السيسي يفتتح غدا مشروعات كبرى بكفر الشيخ

وفى اطار العمليات العسكرية المتواصلة لاقتلاع جذور الارهاب من سيناء ، تمكنت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميدانى من ضبط 3 أفراد مشتبه بهم فى دعم العناصر التكفيرية ، وتدمير 9 أوكار ، وعربة دفع رباعى، و3 دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية بوسط سيناء.

بالصور…ضبط 3 أشخاص وتدمير 9 أوكار للتكفيريين بوسط سيناء

على جانب اخر … أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، بحبس الإرهابي عبد الرحيم محمد عبد الله مسماري (ليبي الجنسية) لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، في قضية اتهامه بالاشتراك في ارتكاب الجريمة الإرهابية التي وقعت بمنطقة الواحات البحرية والتي راح ضحيتها عدد من ضباط وأفراد الشرطة.

النائب العام يأمر بحبس الإرهابي الليبي بحادث الواحات

وفى موضوع اخر …

عاد الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الى أرض الوطن والوفد المرافق له بعد إنتهاء زيارته الرسمية للهند والتى إستغرقت عدة أيام واجرى خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين بالهند تناولت التعاون العسكرى بين البلدين اضافة للتحديات الراهنة التى تشهدها المنطقة والجهود المبذولة للحرب على الإرهاب وتحقيق الأمن والإستقرار بالشرق الأوسط .

الفريق أول / صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع… الفريق أول / صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى يعود إلى أرض الوطن بعد زيارته الرسمية بالهند . Geplaatst door ‎الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة‎ op vrijdag 17 november 2017

بالفيديو .. وزير الدفاع يعود للقاهرة بعد زيارة رسمية للهند

ومن انبائنا المحلية ايضا … أكد د.علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، أنه لا يوجد أي زيادة في تحريك أسعار ال أو الكهرباء حتي 30 يونيو 2018 .

زهران: لا زيادة بأسعار الوقود أو الكهرباء حتى يونيو 2018

ومن الانباء الاقتصادية … عرض الفريق مميش خلال زيارته الحالية للامارات الفرص الاستثمارية في منطقة قناة السويس على مجموعة موانيء دبي، لضخ استثمارات جديدة في مصر.

مميش يستعرض فرص الإستثمار بالقناة مع مجموعة دبي

وم الانباء الرياضية …

وافقت اللجنة التنفيذية للإتحاد الأفريقى لكرة القدم “كاف” على تعيين المصري عمرو فهمي، أميناً عاماً للجنة التنفيذية.

المصري عمرو فهمي أميناً عاماً لـ”كاف”

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