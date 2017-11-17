فرانكفورت - (أ ف ب)

أعلنت مجموعة فولكس فاجن الالمانية العملاقة لصناعة السيارات الجمعة عن خطتها لاستثمار أكثر من 34 مليار يورو في السنوات الخمس المقبلة على التقنيات الجديدة لتسريع تقدمها في مجال السيارات الكهربائية وتحقيق الريادة في هذا المضمار.

وقال الرئيس التنفيذي ماتياس مولر بعد اجتماع مجلس الاشراف في المجموعة “نحن نعيد اختراع السيارة”.

واشار البيان الصادر عن الاجتماع الى ان غالبية الانفاق بين عامي 2018 و2022 سوف تذهب لتطوير السيارات الكهربائية والهجينة، بالاضافة الى السيارات الذاتية القيادة.

وتتجه فولكس فاجن مثل باقي صانعي السيارات التقليديين الى تعزيز التركيز على تقنيات المستقبل، وتسابق للحاق بشركة تيسلا الامريكية التي كان لها قصب السبق في هذا المجال.

وتعتبر السيارات التي لا تصدر اي انبعاثات ملوثة محورا هاما لفولكس فاجن التي تحاول محو آثار فضيحة “ديزل غايت” التي سلطت الضوء على محركات الديزل الملوثة.

واعلنت فولكس فاجن التي تملك 12 علامة تجارية منها اودي وبورش وسكودا في ايلول/سبتمبر انها ستحول كامل اسطولها الى الكهرباء بحلول عام 2030، متعهدة بنسخ كهربائية او هجينة لنحو 300 طراز.

وقال المتحدث باسم المجموعة لفرانس برس انه خلال اجتماع مجلس الاشراف الجمعة تم اقرار خطة متكاملة للانفاق لخمس سنوات تصل الى 70 مليار يورو.

ويعد هذا اقل بقليل من الاستثمارات التي اعلنت عام 2014 لمرحلة 2015-2019، عندما وعدت المجموعة بانفاق ما يقارب 86 مليار يورو.

وكانت فولكس فاجن قد اشارت في السابق الى انها ستتبع سياسة متقشفة بعد اضطرارها لدفع 25 مليار يورو من الغرامات والتعويضات وكلفة استعادة السيارات من الاسواق جراء فضيحة “ديزل غايت”.