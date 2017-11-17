القاهرة - أخبار مصر

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، حفلين بمناسبة الإحتفال بأعياد الطفولة غدا السبت ، الأول، بمكتبة مصر الجديدة ويتضمن عروض لفرق قصور الثقافة لأغاني الأطفال وفرقة الأراجوز المصري والعرائس، والثاني بمكتبة حي الأسمرات ويتضمن عروض لفرقتي كورال أطفال جاردن سيتي وعرائس جاردن سيتي، أما بقصر ثقافة الوفاء والأمل في مدينة نصر، يُقدم عرضا فنيا لكورال أنغام السلام، يليه افتتاح معرض فنون تشكيلية.

وأضاف بيان لوزارة الثقافة اليوم الجمعة ان دار الأوبرا المصرية، ستعرض أوبرا “الملاك المدمر” لتوماس أدس في بس مباشر من أوبرا المتروبوليتان بالمسرح الصغير، وحفل فني لأوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير، وعلى مسرح سيد درويش بالأسكندرية يقام حفل أوركسترا الفنان عمر خيرت.

ويعقد مركز طلعت حرب الثقافي صالون “بهجت الروج” مع الشاعر محمد بهجت بمشاركة فريق كورال المركز، في إطار الإحتفال بأعياد الطفولة كما تعقد ورش تنمية مهارات ذوي الإحتياجات الخاصة، وببيت العينى تنظم ورشة تعليم الرسم، وأخرى للإيقاع الموسيقى وتقدم فرقة التنورة التراثية عروضها الفنية بوكالة الغوري، وعلى مسرح مركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا يستمر العرض المسرحي “سلم نفسك” نتاج ورشة ستوديو الممثل وصياغة وإخراج خالد جلال.