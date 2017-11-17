عواصم المحافظات - أ ش أ

شنت الأجهزة الأمنية بعدة محافظات اليوم الجمعة، حملات أمنية ومرورية وتموينية لضبط الخارجين عن القانون والمواد المخدرة ومروجيها وحائزي الأسلحة النارية والقضايا التموينية، بالإضافة إلى إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

ففي محافظة المنيا، شنت مديرية الأمن حملة أمنية وتموينية مكبرة بمختلف مراكز المحافظة لضبط العناصر الخطرة المشهور عنها الاتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة والهاربين والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 23 قطعة سلاح ناري بدون ترخيص عبارة عن 16 قطعة (فرد محلي الصنع) و2 بندقيتين آليتين و5 بنادق خرطوش و64 طلقة متنوعة.

وفى قضايا المخدرات، تم ضبط 11 قضية اتجار وتعاطي، وضبط 1984 مخالفة مرورية شملت 43 دراجة نارية وتحرير 589 مخالفة دراجة و1352 مخالفة سيارة وضبط 5 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة من بين 26 سائقا تم توقيع الكشف الطبى عليهم، كما تم تنفيذ 1457 حكما قضائيا منها قضايا جنايات وحبس جزئيا وحبسا مستأنفا وغرامات جزئية ومستأنفة ومخالفات.

كما تم ضبط 59 قضية تموينية متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادة صحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم الالتزام بمواعيد التشغيل وضبط سلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وعن قضايا المسطحات تم ضبط 20 قضية مختلفة.

وتمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة مغاغة من ضبط مصطفى م. ح. (55 عاما- عاطل) بحوزته بندقية خرطوش أجنبية الصنع متعددة الطلقات و75 طلقة من ذات العيار وكمية من جوهر الحشيش المخدر والأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

وشنت أجهزة الأمن وبالتنسيق مع الأجهزة المحلية حملة لإزالة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل بمراكز ملوى ومطاى ومغاغة وأبو قرقاص وبنى مزار والعدوة والمنيا ، وأسفرت الحملة عن تنفيذ 220 حالة تعد متنوعة ما بين حماية النيل وأملاك الري وأملاك الإدارة الزراعية وأملاك الدولة وأملاك الطرق والكباري.

وفى محافظة الفيوم، تمكنت حملة أمنية مكبرة شاركت فيها جميع الإدارات النوعية بمديرية الأمن من ضبط 7 قضايا حيازة سلاح ناري دون ترخيص و3 قضايا سلاح أبيض وتشكيلين عصابيين و6 متهمين هاربين مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا جنائية و10 قضايا متنوعة فى مجال المسطحات و58 قضية فى مجال ضبط الأسواق و65 قضية تموينية و3 قضايا تعاطي مواد مخدرة وتنفيذ 1049 حكما فى مجال تنفيذ الأحكام وتنفيذ 451 قرارا وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين و2051 مخالفة مرورية.

وفى محافظة قنا، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 21 متهما بحوزتهم رشاش (جرينوف) متعدد الطلقات و9 بنادق آلية و5 بنادق خرطوش و3 طبنجات و6 قطع (فرد روسي وخرطوش) وعدد من الطلقات وضبط متهمين قبل ترويجها وكمية من نبات البانجو وجوهر الحشيش والأقراص المخدرة وتنفيذ 1429 حكما قضائيا.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتنفيذ 1429 حكما قضائيا متنوعا و364 قضية مرافق و116 مخالفة بيئية و30 قضية مسطحات مائية و24 قضية تموينية وتحرير 909 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 20 قرار إزالة لتعديات واقعة علي أراضي أملاك الدولة و9 قرارات لتعديات علي الأراضي الزراعية بمركز أبوتشت و14 قرار إزالة لتعديات واقعة علي الأراضي الزراعية بمركز قنا وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع المتهمين والقضايا فيما تولت النيابة العامة التحقيق.

وفي محافظة الغربية، شنت المباحث حملة لمواجهة كافة صور الخروج على القانون وضبط العناصر الإجرامية الخطرة والمسجلين جنائيا والهاربين من تنفيذ الأحكام وخاصة حائزي الأسلحة النارية بدون ترخيص أسفرت عن ضبط 8 قطع سلاح ناري عبارة عن بندقية خرطوش و4 طبنجات و3 قطع فرد خرطوش.

كما تمكنت الحملة من ضبط 8 قضايا إتجار فى المواد المخدرة و22 قطعة سلاح أبيض و16 متهما هاربا من قضايا سرقة شروع فى قتل ، و65 قضية مرافق عامة، و45 قضية تموينية، و33 سيارة بدون لوحات ورخصتي القيادة والتسيير و30 دراجة نارية مخالفة بدون لوحات وتراخيص و60 إنتظار خاطئ ، وضبط 89 هاربا من أحكام قضائية متنوعة ما بين جنح وحبس وغرامات ومخالفات.

وفى محافظة الدقهلية، شن مركز ومدينة بلقاس عدة حملات نظافة مكبرة على مستوى شوارع وميادين المركز والقرى التابعة له لرفع القمامة والمخلفات حفاظا على المظهر الحضاري للمدينة وتيسير الحركة المرورية وخلق بيئة حضارية للمواطنين ، أسفرت عن رفع 60 طن قمامة من مختلف شوارع مدينة بلقاس ونقلها للمقلب العمومي بقلابشو.

وفى محافظة القليوبية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إبراهيم س. ع. وسيد ع. ع. لتكوينهما تشكيلا عصابيا للاتجار بالمخدرات وترويج مخدر الحشيش على نطاق واسع وبحوزتهما 23 كيلو من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وفى محافظة شمال سيناء ، شنت مديرية الأمن حملات أمنية مكبرة فى عدد من مدن ومناطق المحافظة لاستهداف العناصر الإجرامية من الهاربين من السجون والمطلوبين لتنفيذ أحكام ومرتكبى جرائم البلطجة وترويع المواطنين وكافة الأنشطة الإجرامية الأخرى أسفرت عن ضبط عدد من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا جنائية وجنح متنوعة، بالإضافة إلى عدد من المشتبه فيهم يجري فحصهم للتأكد من أنهم غير متهمين أو مطلوبين فى قضايا أو هاربين من تنفيذ أحكام.