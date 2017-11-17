السويس - أ ش أ

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بتروجيت على نظيره طلائع الجيش بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب استاد السويس الجديد في إطار مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدفي الفريق البترولي، اللاعبان أحمد فوزي في الدقيقة 10، وعصام صبحي في الدقيقة 42.

وبهذا الفوز، رفع بتروجيت رصيده إلى 13 نقطة وتقاسم مع إنبي المركز السادس أمام طلائع الجيش بثلاثة مراكز، والذي توقف رصيده عند 11 نقطة في المركز التاسع.