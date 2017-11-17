القاهرة - أخبار مصر

شهد يوم أمس الخميس افتتاح صالون الشوكولا بنسخته الرابعة في بيروت.

وقد تمّ بهذه المناسبة تقديم عرض مبتكر لأزياء راقية تمّ صنعها من الشوكولا، وتعاون في تنفيذها مصممون محليّون مع أشهر صنّاع الحلوى في العاصمة اللبنانية.

تضمّن العرض 12 ثوباً استغرق تنفيذ كل منها حوالى أسبوعين. وقد دارت جميعها حول فكرة “القصص الخرافية الشتوية” أو Winter Wonderland، لذلك ستجدون أن التركيز كان بشكل أساسي على استعمال الشوكولا الأبيض بالإضافة الشوكولا البنّي والملوّن والحلوى فبدت الإطلالات أسطورية بامتياز.

