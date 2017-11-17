بغداد - أ ش أ

أعلنت الشرطة العراقية فى محافظة ديالى انطلاق عمليات عسكرية بمشاركة القوات الأمنية والحشد الشعبى لتعقب خلايا “داعش” الإرهابى فى المحافظة.

وقال المتحدث باسم شرطة ديالى، العقيد غالب العطية في تصريحات صحفية اليوم الجمعة – إن هناك خلايا من “داعش”، التى فرت من الحويجة والموصل تحاول إيجاد أماكن أمنة لها فى مناطق وعرة فى جبال حمرين والبساتين الزراعية، مشيرا إلى أنه بناء على المعلومات الاستخباراتية وتعاون المواطنين استطاعت الأجهزة الأمنية مداهمة عدد من أوكار التنظيم الإرهابى، وتدميرها فى جبال حمرين ومناطق شمال بلدروز وقرى المقدادية.