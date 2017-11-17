القاهرة - أخبار مصر

أعلن نيبوشا المدير الفني المونتينجري لفريق الزمالك عن تشكيل فريقه الذي يخوض مواجهة النصر المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم -الجمعة- على استاد القاهرة.

وشهد التشكيل عودة الحارس الدولي أحمد الشناوي لموقعه بعد أن غاب في الفترة الأخيرة ليشترك بدلاً من جنش الذي تعرض لإصابة ستبعده لشهرين وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: حازم إمام، علي جبر، محمود علاء، مؤيد العجان

خط الوسط: طارق حامد، محمد أشرف

ثلاثي ما قبل المهاجم: أحمد داوودا، أحمد مدبولي، عبد الله جمعة

المهاجم: كاسونجو

ويجلس باسم مرسي على مقاعد البدلاء إلى جوار الحارس البديل عمر صلاح، ومحمود الونش، ومحمود دونجا، وصلاح عاشور، وأيمن حفني وخالد قمر.