تشكيل الزمالك.. الشناوي يعود.. و”كاسونجو” مهاجماً وحيداً
القاهرة - أخبار مصر
أعلن نيبوشا المدير الفني المونتينجري لفريق الزمالك عن تشكيل فريقه الذي يخوض مواجهة النصر المقرر إقامتها في الثامنة مساء اليوم -الجمعة- على استاد القاهرة.
وشهد التشكيل عودة الحارس الدولي أحمد الشناوي لموقعه بعد أن غاب في الفترة الأخيرة ليشترك بدلاً من جنش الذي تعرض لإصابة ستبعده لشهرين وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: حازم إمام، علي جبر، محمود علاء، مؤيد العجان
خط الوسط: طارق حامد، محمد أشرف
ثلاثي ما قبل المهاجم: أحمد داوودا، أحمد مدبولي، عبد الله جمعة
المهاجم: كاسونجو
ويجلس باسم مرسي على مقاعد البدلاء إلى جوار الحارس البديل عمر صلاح، ومحمود الونش، ومحمود دونجا، وصلاح عاشور، وأيمن حفني وخالد قمر.
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