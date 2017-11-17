أخبار مصر - حموده كامل

استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي “بي بنجمن” وزير الصناعات الصغيرة في حكومة ولاية تاميل نادو الهندية يرافقه وفد رفيع المستوى من حكومة الولاية وممثلو مجلس ترويج الصادرات الهندسية الهندي، إضافة إلى سانجاي باتاتشاريا سفير الهند بالقاهرة والمستشار التجاري ومديرة التسويق بالسفارة .

وقد بحثت والي فرص التعاون في مجال الصناعات الحرفية واليدوية والتدريب في مجال إقامة المشروعات التراثية الصغيرة في مستوى القرية، خاصة وإن “بي بنجمن” هو الوزير المعني بالصناعات اليدوية والحرفية والتراثية الهندية والمسؤل عن صناعة خيوط الحرير الذي يدخل في صناعة النسيج والسجاد.

وقد أوضح الوزير أن ولاية تاميل نادو تعد من أكبر الولايات الهندية من حيث الإنتاج الصناعي وإنتاج المعدات والأدوات ووسائل الإنتاج وأنه حضر إلى القاهرة للمشاركة في معرض “ماك تك” بأرض المعارض حيث يضم الجناح الهندي 50 شركة من الشركات الهندية الرائدة في مجال تصنيع آلات التشغيل.

كما بحثت غادة والي مع الوزير الهندي أيضاً فرص التعاون فى مجال الأطراف الصناعية لخدمة ذوي الإعاقة.

وقد وجه الوزير الدعوة لوزيرة التضامن الاجتماعي لزيارة ولاية تاميل نادو، وقد اتفقت غادة والي في نهاية اللقاء مع الوفد الهندي على متابعة تتفيذ فرص التعاون، وتصميم دورات تدريبية مختصة بالصناعات اليدوية لتدريب الشباب المصري على مشروعات صغيرة بالقرى في الصعيد، من ضمنها مشروعات لذوي الإعاقة.