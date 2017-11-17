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أعلن الطبيب الإيطالى، سيرجيو كانافيرو، اليوم الجمعة، أن أول عملية جراحية فى العالم لزراعة رأس بشرى ستجرى فى الصين، وذلك نظرًا لتجاهل جهوده المبذولة فى الحصول على دعم لمشروعه من قبل الأوساط الطبية فى الولايات المتحدة وأوروبا.

وصرح كانافيرو خلال مؤتمر صحفى عقد فى العاصمة النمساوية، فيينا أنه فى حالة نجاح هذه العملية، فستكون علاجا يتحدى عقودا من الحكمة العلمية.

واضاف كانافيرو إن الحكومة الصينية وطبيبا صينيا يدعى، شياو بينج رن، الذى سيساعده فى القيام بالعملية الجراحية، سيعلنان تاريخ إجراء العملية “خلال أيام” وكان كانافيرو تعهد مسبقًا بالقيام بهذه العملية بنهاية هذا العام.