القاهرة - أ ش أ

كد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حرص مصر على استمرار ونمو العلاقات التجارية والاقتصادية المصرية البريطانية والانتقال بها لآفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية في مجالات صناعة السيارات، والصناعات الهندسية، والمنسوجات حيث تعد بريطانيا أكبر دولة أجنبية مستثمرة في مصر بإجمالي استثمارات تصل إلى 5.6 مليار دولار من خلال 1450 شركة.

وأضاف قابيل خلال لقائه اليوم الجمعة مع سفير بريطانيا في القاهرة جون كاسن أن الوزارة تدرس حاليا تداعيات الإعلان عن خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي وبصفة خاصة على العلاقات التجارية المشتركة في إطار اتفاقية التجارة الحرة المبرمة ضمن اتفاق الشراكة المصرية الأوروبية والتي تربط مصر بكافة الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي وليس بريطانيا وحدها، وأطر تنمية وتعزيز هذا التعاون في المستقبل القريب.

وأشار إلى أن المباحثات تناولت أيضا أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا بما ينعكس إيجابا على مضاعفة حركة التجارة البينية والتي بلغت حوالي 1.8 مليون جنيه استرليني خلال عام 2016، وإحداث المزيد من التوازن في الميزان التجاري بين البلدين والذي يميل بنسبة كبيرة تجاه بريطانيا حيث بلغت الواردات المصرية من بريطانيا خلال عام 2016 حوالي 1.2 مليار جنيه استرليني بينما بلغت الصادرات المصرية 656 مليون جنيه استرليني فقط خلال نفس الفترة الأمر الذي أدى لوجود عجز في الميزان التجاري بين البلدين بنحو 564 مليون جنيه إسترليني.

من جانبه، أكد جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة اهتمام حكومة بلاده بتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر باعتبارها أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة المتحدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لافتا إلى أهمية التنسيق مع الحكومة المصرية لدراسة الموقف المستقبلي للعلاقات الثنائية في إطار إتمام خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال إن الحكومة البريطانية شكلت فرق عمل تضم خبراء في الاقتصاد والشئون التجارية لإعداد ودراسة الشكل الجديد للعلاقات التجارية مع مختلف دول العالم بما يحافظ على انسيابية وتدفق حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة.