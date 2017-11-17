القاهرة - أخبار مصر

أعلنت البحرية الأرجنتينية فقدان الاتصال مع الغواصة (سان خوان)، قبالة الساحل الجنوبى للبلاد.

وقالت البحرية في بيان اليوم الجمعة – إن الاتصالات فقدت مع الغواصة المبنية فى ألمانيا منذ 48 ساعة وعلى متنها 40 شخصا على الأقل، مشيرة إلى أنها تعمل على استعادة الاتصال بالغواصة التى كانت فى طريقها من القاعدة البحرية فى “أوشوايا”، الواقعة جنوب الأرجنتين، متوجهة إلى قاعدة فى (مار ديل بلاتا)، التى تبعد 250 ميلا (400 كيلومتر)، جنوب العاصمة “بيونس آيريس”