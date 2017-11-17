بكين -أ ش أ

أفادت أبحاث حديثة بأن معالجة أمراض اللثة قد تساعد على خفض ضغط الدم لدى الأشخاص المعرضين لمخاطر عالية لارتفاع ضغط الدم.

وشملت الدراسة 107 من النساء والرجال الصينيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 عاما وكبار السن، الذين لديهم ارتفاع ضغط الدم ويعانون من أمراض اللثة الشديدة، وتلقى نصفهم العلاج المكثف لأمراض اللثة، ونصفهم تلقى العلاجات القياسية.

وشملت المعالجة القياسية تعليمات النظافة الفموية الأساسية وتنظيف الأسنان مع إزالة اللويحات فوق خط اللثة وصولا إلى جذور الأسنان، والعلاج بالمضادات الحيوية وإزالة الأسنان، إذا لزم الأمر.

وبعد شهر واحد من علاج أمراض اللثة، كان ضغط الدم الانقباضي – أكبر عدد في القراءة – أقل بـ 3 نقاط في مجموعة العلاج المكثف مما كان عليه في مجموعة العلاج القياسية، وبعد ثلاثة أشهر من العلاج، كان ضغط الدم الانقباضي أقل بنحو 8 نقاط وكان الضغط الانبساطي أقل بنحو 4 نقاط في مجموعة العلاج المكثف، وبعد 6 أشهر من العلاج، كان ضغط الدم الانقباضي حوالي 13 نقطة، وكان ضغط الدم الانبساطي أقل بنحو 10 نقاط في مجموعة العلاج المكثف.

ومن المقرر أن تعرض النتائج يوم الثلاثاء في الاجتماع السنوي لجمعية القلب الأمريكية بولاية كاليفورنيا.