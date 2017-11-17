موسكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ست قاذفات استراتيجية طراز (تو- 22 ام3) وجهت ضربة نحو مواقع إرهابيي تنظيم “داعش” في مدينة البوكمال بدير الزور شرقي سوريا.

وأوضحت الدفاع الروسية -فى بيان اليوم الجمعة إن 6 طائرات قاذفة بعيدة المدى طراز (تو- 22 ام3) أقلعت من الأراضي الروسية، ووجهت ضربة جوية مشتركة ضد مواقع مسلحي (داعش) في منطقة البوكمال، وأن الطائرات استهدفت مراكز قيادة للمسلحين، وتجمعات المسلحين وآلياتهم، مشيرة إلى وسائل المراقبة الموضوعية سجلت تدمير كافة الأهداف.