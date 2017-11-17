القاهرة - أخبار مصر

صرح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه سيتم إعداد مشروع لترميم تماثيل تانيس بصان الحجر، حيث أشار إلى البدء في ترميم تمثال رمسيس الثاني، من الحجر الوردي بأيدي مرممين من الأقصر.

وأكد وزيري ، في تصريحات، اليوم الجمعة، اللجوء الى مرممي الأقصر، الذين رمموا تمثال رمسيس الثانى، بارتفاع ١٢ مترًا، ووزن ٦٥ طنًا، وذلك تطوعا منهم لحماية وإنقاذ الآثار المصرية.وأوضح وزيري، أنه سيتم استعدال وضع تمثال آخر موجود في غير وضعه الطبيعي، ثم سيتم إقامة وترميم المسلات بالمنطقة، لافتا إلى أن المشروع سيحيي المنطقة بالكامل، وسيتم فتحها للزيارة بعد ذلك.