القاهرة - أخبار مصر

تمكنت المباحث الجنائية بمديرية كفر الشيخ من تحديد هوية جثة متفحمة عثر عليها بجوار احد المصارف لشخص يبلغ من العمر 52 عاما، وضبط مرتكب الجريمة وبيلغ من العمر 26 عاما ويعمل سائق توك توك

وأوضح بيان لوزارة الداخلية اليوم الجمعة ان مرتكب الجريمة اعترف بقتله المجني عليه لخلافات مالية وانه اثناء تواجده برفقة المجني عليه بمكان العثور علي الجثة حدثت مشاجرة بينهما مما دفعه لضرب المجني عليه بعصي محدثا اصابات اودت بحياته ثم قام بسرقته وإشعال النيران في جثته، كما ارشد المتهم عن المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.