القاهرة - أخبار مصر

أعلنت هيئة موانئ بورسعيد، التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إجمالي حركة التداول اليوم الجمعة، مشيرة إلى أنها وصلت إلى 23 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وأوضحت في بيان صادر عن الهيئة، أن ميناء غرب بورسعيد، سجل دخول 3 سفن حاويات، وسفينة بضائع عامة، ومغادرة 5 سفن حاويات، وسفينتي بضائع عامة، بينما توجد على الأرصفة سفينتا بضائع عامة.

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول سفينتي حاويات، ومغادرة 4 سفن، فيما توجد على الأرصفة 4 سفن، وجاري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء؛ لتسهيل الإجراءات اللازمة لدخول وخروج هذه السفن.